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Чернова Дарья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1913

Дата смерти

23.08.2001

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1947 ст.

Дочь: Озерова Вера Максимовна

Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Александр Максимович

Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарафеева Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович

РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петровская Мария Максимовна

Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фирсова Нина Максимовна

Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Николай Максимович

Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озерова Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Владимир Максимович

Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Максим Данилович

Смерть
23.08.2001
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