Чернова Дарья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1913
Дата смерти23.08.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1947 ст.
Дочь: Озерова Вера Максимовна
Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Александр Максимович
Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарафеева Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович
РТ Алексеевский район сКараваево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петровская Мария Максимовна
Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фирсова Нина Максимовна
Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Николай Максимович
Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Озерова Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Владимир Максимович
Отец ребёнка: Чернов Максим Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.08.2001