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Белова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Николай Казак Пос. Плосского Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Белов Кто То Николаев

Отец ребёнка: Белов Николай Казак Пос. Плосского Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: (Белова) Кто То Николаева

Отец ребёнка: Белов Николай Казак Пос. Плосского Яковлев

Смерть
Неизвестно

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