Гулина Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гулина Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гулинъ Дмитрий

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Гулина) Анна

Отец ребёнка: Гулинъ Дмитрий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Гулинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Гулинъ Дмитрий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Гулина) Анисья

Отец ребёнка: Гулинъ Дмитрий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Гулинъ Архипъ

Отец ребёнка: Гулинъ Дмитрий

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

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