Гулина Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гулинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Гулина) Анна
Отец ребёнка: Гулинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Гулинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Гулинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Гулина) Анисья
Отец ребёнка: Гулинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гулинъ Архипъ
Отец ребёнка: Гулинъ Дмитрий