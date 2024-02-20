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(Удод) Макрина Дементьевна

Место рождения

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка

Дата рождения

18.07.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1864

Отец: Удод Дементий Григорьевич

Мать: Удод / Одуд / Ксения Игнатьевна

Россия Таврическая гу.б.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1864г.зап.№ 84, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1085(нач.)
Крещение
19.07.1864
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд,с.Петропавловка
Троицкая церковь с.Петропавловка,м/к 1864г.зап.№ 84, ГАЗО,Ф - Р5593-2-1058(нач.) | Восприемники: Петропавловские крестьяне: Терентий Игнатьевич Иванченко и Фекла Карповна Рожкова
Смерть
Неизвестно
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