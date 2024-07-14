Жабин Михаил Петрович
Место рожденияРязанская обл., Раненбургский р-н, дер. Жабино
Дата рождения1918
Дата смерти08.03.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Жабин Петр Иванович
Мать: не указана
Рязанская обл., Раненбургский р-н, дер. Жабино
Рождение ребёнка
01.02.1937
Дочь: Трегубова (Жабина) Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Жабина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.10.1939
Мать ребёнка: Жабина Анна Ивановна
Смерть
08.03.1943
Орловская обл., Людиновский р-н, Котовичский с/с, д. Котовичи