Жабин Михаил Петрович 1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жабин Михаил Петрович

Место рождения

Рязанская обл., Раненбургский р-н, дер. Жабино

Дата рождения

1918

Дата смерти

08.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Жабин Петр Иванович

Мать: не указана

Рязанская обл., Раненбургский р-н, дер. Жабино
Рождение ребёнка
01.02.1937

Дочь: Трегубова (Жабина) Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Жабина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.10.1939

Сын: Жабин Валерий Михайлович

Мать ребёнка: Жабина Анна Ивановна

Смерть
08.03.1943
Орловская обл., Людиновский р-н, Котовичский с/с, д. Котовичи

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