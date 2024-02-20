(Золото) Евфимия Дмитриевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения02.01.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.01.1865
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1865г.лист-58,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-59.
Крещение
09.01.1865
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр 59,м/к-1865г.лист-58,зап.-1. | Восприемники: Новокаракубские поселяне -Симеон Лазарьевич Чакуч и Елизавета Дмитриевна Чакуч.
Смерть
Неизвестно