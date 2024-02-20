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(Золото) Евфимия Дмитриевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

02.01.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1824 г.р.

Мать

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1865

Отец: Золото Дмитрий Ставрильевич

Мать: Золото Анастасия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1865г.лист-58,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр-59.
Крещение
09.01.1865
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-2-1 кадр 59,м/к-1865г.лист-58,зап.-1. | Восприемники: Новокаракубские поселяне -Симеон Лазарьевич Чакуч и Елизавета Дмитриевна Чакуч.
Смерть
Неизвестно
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