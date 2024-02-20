Супенко (Тарабай) Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супенко (Тарабай) Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Супенко Акрит

Мать: ?

Смерть
1800
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