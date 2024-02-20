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Супенко (Тарабай) Павел
Супенко (Тарабай) Павел
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1794
Дата смерти
1800
Пол
Мужской
Отец
Супенко Акрит
1742 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец:
Супенко Акрит
Мать:
?
Смерть
1800
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