Феклистова Акулина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феклистова Акулина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феклистов Еремей Михайлович

Рождение ребёнка
30.04.1844 ст.

Сын: Феклистов Георгий Еремеевич

Отец ребёнка: Феклистов Еремей Михайлович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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