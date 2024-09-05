Феклистова Акулина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.1844 ст.
Сын: Феклистов Георгий Еремеевич
Отец ребёнка: Феклистов Еремей Михайлович
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно