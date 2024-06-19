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Локадкина Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1953

Отец: Длужневский Виктор Ильич

Мать: Кириллова Мария Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпухин Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локадкин Юрий Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимир

Рождение ребёнка
30.01.1974

Дочь: Локадкина Длужневская Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Владимир

Рождение ребёнка
13.12.1978

Дочь: Локадкина Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Локадкин Юрий Леонидович

Рождение ребёнка
22.05.1981

Сын: Локадкин Леонид Юрьевич

Отец ребёнка: Локадкин Юрий Леонидович

Рождение ребёнка
19.01.1990

Сын: Карпухин Виктор Юрьевич

Отец ребёнка: Карпухин Юрий

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