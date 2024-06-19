Локадкина Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпухин Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимир
Рождение ребёнка
30.01.1974
Дочь: Локадкина Длужневская Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Владимир
Рождение ребёнка
13.12.1978
Дочь: Локадкина Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Локадкин Юрий Леонидович
Рождение ребёнка
22.05.1981
Отец ребёнка: Локадкин Юрий Леонидович
Рождение ребёнка
19.01.1990
Отец ребёнка: Карпухин Юрий