Чекарамит (Лику) Устинья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекарамит (Лику) Устинья Моисеевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Лику Моисей Юрьевич

Мать: Лику Александра Савельевна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
06.11.1866

Муж: Чекарамит Петр Ильич

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1866г.,лист-95,зап.-10
Рождение ребёнка
08.07.1883

Сын: Чекарамит Константин Петрович

Отец ребёнка: Чекарамит Петр Ильич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Около 1883

Муж: Чекарамит Петр Ильич

Новокаракубская Николаевская церковь
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Зипир Мария Петровна

Отец ребёнка: Чекарамит Петр Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1890

Сын: Чекарамит Николай Петрович

Отец ребёнка: Чекарамит Петр Ильич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекарамит Александр Петрович

Отец ребёнка: Чекарамит Петр Ильич

Смерть
Неизвестно
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