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(Шерварли) Василиса Николаевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

01.12.1864

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

Около 1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Шерварли Николай Федорович

Мать: Шерварли Анастасия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.12.1864
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-53,зап.-20
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