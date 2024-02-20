(Шерварли) Василиса Николаевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти01.12.1864
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.12.1864
Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-корь | ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1863г.,лист-53,зап.-20