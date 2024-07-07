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Котельникова Александра Максимовна

Место рождения

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Дата взята из Сельхоз. поземельной переписи 1917 года. Жене 35 лет.
Рождение ребёнка
03.02.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1904

Дочь: Котельникова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Воспр : Иван петрович Кот-в (дядя) и анна Петровна Кот-ва ( тетя)
Рождение ребёнка
03.09.1905

Дочь: Котельникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович

Дмитрий Петровичь Котельников, солдатсая жена Анастасия Прокопьевна Котельникова.
Рождение ребёнка
19.06.1907

Дочь: Котельникова Евдокия Васильевич

Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Восприемники : Василий Петрович Котельников и деревни Старого Труна Екатерина Максимовна Санникова.
Рождение ребёнка
21.08.1908

Дочь: Котельникова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Восприемник: Дмитрий Петрович Котельников и Анастасия Тимофеевна Армянинова.
Рождение ребёнка
06.03.1911

Сын: Котельников Павел Васильевич

Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Восприемники: починка Троицкого Петр Андреевич (скорее всего дедушка петр) и крест. Девиица Агафья Васильевна Котельникова(сестра)
Рождение ребёнка
13.08.1913

Сын: Котельников Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Восприемники: Дмитрий Петрович(брат отца Василия) и Валентина Васильевна Котельникова.
Рождение ребёнка
01.05.1916

Сын: Котельников Николай Васильевич

Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович

Троицк, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Починка Троицкого Александр Иванович Котельников ( старшый сын брата Петра, по отцу Василия) и крестьянская девица Анна Васильевна Котельникова (родная сестра)

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