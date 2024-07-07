Котельникова Александра Максимовна
Место рождения
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата взята из Сельхоз. поземельной переписи 1917 года. Жене 35 лет.
Рождение ребёнка
03.02.1902
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович
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Рождение ребёнка
08.02.1904
Дочь: Котельникова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович
Воспр : Иван петрович Кот-в (дядя) и анна Петровна Кот-ва ( тетя)
Рождение ребёнка
03.09.1905
Дочь: Котельникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович
Дмитрий Петровичь Котельников, солдатсая жена Анастасия Прокопьевна Котельникова.
Рождение ребёнка
19.06.1907
Дочь: Котельникова Евдокия Васильевич
Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович
Восприемники : Василий Петрович Котельников и деревни Старого Труна Екатерина Максимовна Санникова.
Рождение ребёнка
21.08.1908
Дочь: Котельникова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович
Восприемник: Дмитрий Петрович Котельников и Анастасия Тимофеевна Армянинова.
Рождение ребёнка
06.03.1911
Сын: Котельников Павел Васильевич
Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович
Восприемники: починка Троицкого Петр Андреевич (скорее всего дедушка петр) и крест. Девиица Агафья Васильевна Котельникова(сестра)
Рождение ребёнка
13.08.1913
Сын: Котельников Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович
Восприемники: Дмитрий Петрович(брат отца Василия) и Валентина Васильевна Котельникова.
Рождение ребёнка
01.05.1916
Сын: Котельников Николай Васильевич
Отец ребёнка: Котельников Василий Петрович
Починка Троицкого Александр Иванович Котельников ( старшый сын брата Петра, по отцу Василия) и крестьянская девица Анна Васильевна Котельникова (родная сестра)