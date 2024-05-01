Казила Никифор Алексеевич Около 1722 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казила Никифор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

06.10.1787 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1738 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Казила Алексей ...

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и в записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казила Анна Гапоновна

Смерть
06.10.1787 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти не указана.

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