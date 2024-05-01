Казила Никифор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смерти06.10.1787 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: Казила Алексей ...
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в исповедальных ведомостях за 1786-1787 гг. и в записи о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казила Анна Гапоновна
Смерть
06.10.1787 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти не указана.