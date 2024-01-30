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Железнов Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

10.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1925

Сын: Железнов Николай Иванович

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
14.02.1927

Сын: Железнов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
10.09.1938

Дочь: Камзина Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
28.04.1940

Сын: Железнов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
С 1941 по 1942

Сын: Железновы двойняшки - мальчики

Мать ребёнка: Железнова Евдокия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнова Евдокия Федоровна

Смерть
10.02.1942
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