Железнов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти10.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1925
Сын: Железнов Николай Иванович
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
14.02.1927
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
10.09.1938
Дочь: Камзина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
28.04.1940
Сын: Железнов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
С 1941 по 1942
Сын: Железновы двойняшки - мальчики
Мать ребёнка: Железнова Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1942