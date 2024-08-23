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Сухова (Чернова) Анастасия Неофитова

Место рождения

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.12.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1891 ст.

Отец: Чернов Неофит Георгиев

Мать: не указана

Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Уратьмы крестьянин Неофит Георгиев Чернов и законная жена его Дария Георгиева,оба православные
Крещение
17.12.1891 ст.
Верхняя Уратьма, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Сергей Савастьянов Тихонов и того же села крестьянская девица Матрона Зиновьева Чернова
Бракосочетание
17.02.1910 ст.

Муж: Сухов Иван 1 Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Ивана Григорьева Сухова сын Иван,православного исповедания,первым браком (17 лет 8 мес.). Села Уратьмы крестьянина Неофита Георгиева Чернова дочь девица Анастасия,правосл... Показать все
Смерть
Неизвестно

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