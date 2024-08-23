Сухова (Чернова) Анастасия Неофитова
Место рождения
Дата рождения16.12.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1891 ст.
Отец: Чернов Неофит Георгиев
Мать: не указана
Села Уратьмы крестьянин Неофит Георгиев Чернов и законная жена его Дария Георгиева,оба православные
Крещение
17.12.1891 ст.
Восприемники: Села Уратьмы крестьянин Сергей Савастьянов Тихонов и того же села крестьянская девица Матрона Зиновьева Чернова
Бракосочетание
17.02.1910 ст.
Муж: Сухов Иван 1 Иванов
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянина Ивана Григорьева Сухова сын Иван,православного исповедания,первым браком (17 лет 8 мес.). Села Уратьмы крестьянина Неофита Георгиева Чернова дочь девица Анастасия,правосл... Показать все
Смерть
Неизвестно