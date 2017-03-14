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Дьяконов Ярослав Алексеевич
Дьяконов Ярослав Алексеевич
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
14.03.2017
Пол
Мужской
Отец
Дьяконов Алексей Владимирович
1978 г.р.
Мать
Алексеева (Шамина) Юлия Дмитриевна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.2017
Отец:
Дьяконов Алексей Владимирович
Мать:
Алексеева Юлия Дмитриевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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