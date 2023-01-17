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- Евдокия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Сын: Лысов Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Дочь: Лысова Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Сын: Лысов Степан Иванович

Отец ребёнка: Лысов Иван Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1859 ст.

Дочь: Лысова Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Лысов Иван Фёдорович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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