- Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Дочь: Лысова Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Отец ребёнка: Лысов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
09.10.1859 ст.
Дочь: Лысова Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Лысов Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно