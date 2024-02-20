Потримай Илья Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
22.10.1912
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
28.01.1913
Дочь: Мария Ильинична
Мать ребёнка: Потримай Татьяна Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.03.1919
Мать ребёнка: Потримай Татьяна Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно