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Петухов Антон Федорович
Петухов Антон Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1894
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петухов Федор Дмитриев
Около 1864 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
До 1894
Отец:
Петухов Федор Дмитриев
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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