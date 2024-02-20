Чолпан (Ангелис) Феодосия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпан (Ангелис) Феодосия Васильевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.10.1812

Дочь: София Константиновна

Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович

Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Рождение
1885

Отец: Ангелис Василий

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.07.1902

Муж: Чолпан Константин Антонович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.08.1903

Дочь: Елена Константиновна

Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.08.1905

Сын: Чолпан Иван Константинович

Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
16.01.1907

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
21.10.1908

Дочь: Мария Константиновна

Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.10.1909

Дочь: Вера Константиновна

Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.10.1910

Дочь: Любовь Константиновна

Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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