Чолпан (Ангелис) Феодосия Васильевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
12.10.1812
Дочь: София Константиновна
Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович
Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Рождение
1885
Отец: Ангелис Василий
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
08.07.1902
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
01.08.1903
Дочь: Елена Константиновна
Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
23.08.1905
Сын: Чолпан Иван Константинович
Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
16.01.1907
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
21.10.1908
Дочь: Мария Константиновна
Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
24.10.1909
Дочь: Вера Константиновна
Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
22.10.1910
Дочь: Любовь Константиновна
Отец ребёнка: Чолпан Константин Антонович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно