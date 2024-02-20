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Кирицев Нестор Федорович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )

Дата рождения

1879

Дата смерти

08.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Кирицев Фёдор Нестерович

Мать: Елизавета

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кирицев Федор Несторович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кирицев Василий Несторович

Мать ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Смерть
08.12.1937
УССР Донецкая обл., Репрессирован, приговор ВМН - расстрел
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