Кирицев Нестор Федорович
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Дата рождения1879
Дата смерти08.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Кирицев Фёдор Нестерович
Мать: Елизавета
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд г.Мариуполь
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кирицев Василий Несторович
Мать ребёнка: ?
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Ялта ( Украина Донецкая обл.Мангушский р-н )
Смерть
08.12.1937
УССР Донецкая обл., Репрессирован, приговор ВМН - расстрел