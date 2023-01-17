Цыбизова (Уляева) Мавра Ульяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбизова (Уляева) Мавра Ульяновна

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Цыбизова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Цыбизов Михаил Павлович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Цыбизова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Цыбизов Михаил Павлович

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбизов Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно
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