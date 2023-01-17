Цыбизова (Уляева) Мавра Ульяновна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Цыбизова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Цыбизов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Цыбизова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Цыбизов Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно