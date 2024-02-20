Палий (Степаненко) София Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палий (Степаненко) София Степановна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

28.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1904

Отец: Степаненко Степан Данилович

Мать: Степаненко Матрена Федоровна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Бракосочетание
09.02.1926

Муж: Палий Николай Кириллович

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Смерть
Неизвестно
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