Гарибян Альберт Каренович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1989
Рождение ребёнка
09.04.2012
Дочь: Гарибян Милана Альбертовна
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
27.03.2017
Сын: Гарибян Даниил Альбертович
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
02.01.2021
Дочь: Гарибян Ксения Альбертовна
Мать ребёнка: Сорокина Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно