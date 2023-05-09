Гарибян Альберт Каренович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарибян Альберт Каренович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1989

Отец: Гарибян Карен Сергеевич

Мать: Лавровская Виктория Олеговна

Рождение ребёнка
09.04.2012

Дочь: Гарибян Милана Альбертовна

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
27.03.2017

Сын: Гарибян Даниил Альбертович

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.01.2021

Дочь: Гарибян Ксения Альбертовна

Мать ребёнка: Сорокина Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Наталья Сергеевна

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