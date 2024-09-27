Васильева (Семенова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Семенова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1902 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
11.01.1919

Муж: Васильев Иван Степанович

Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.10.1919

Сын: Васильев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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