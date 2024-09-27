Васильева (Семенова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.01.1919
Рождение ребёнка
27.10.1919
Отец ребёнка: Васильев Иван Степанович
Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно