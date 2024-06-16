Кузьмич Мария Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1890
Дата смерти25.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новицкий Прохор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмич Владимир
Упоминание
Неизвестно
На перепись 1946-1948 гг на иждивении у дочери Нины, неграмотная
Рождение ребёнка
23.09.1916
Сын: Новицкий Прохор Прохорович
Отец ребёнка: Новицкий Прохор
д. Осинцы, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Кузьмич Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмич Владимир
д. Осинцы Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
23.04.1925
Дочь: Бондарь (Кузьмич) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмич Владимир
Смерть
25.08.1976
Похороны
Неизвестно
Будслав