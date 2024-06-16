Кузьмич Мария Мартыновна 21.06.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмич Мария Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1890

Дата смерти

25.08.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новицкий Прохор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмич Владимир

Упоминание
Неизвестно
На перепись 1946-1948 гг на иждивении у дочери Нины, неграмотная
Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Новицкий Прохор Прохорович

Отец ребёнка: Новицкий Прохор

д. Осинцы, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Кузьмич Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Кузьмич Владимир

д. Осинцы Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
23.04.1925

Дочь: Бондарь (Кузьмич) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Кузьмич Владимир

Смерть
25.08.1976
Похороны
Неизвестно
Будслав

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