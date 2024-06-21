Солдатенков Конон ...
Место рождения
Дата рождения22.05.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Полная дата рождения указана в записи о браке.
Бракосочетание
23.02.1926
Для супруга это второй брак ("запись о браке произведена на основании выписи о разводе №21 и свидетельским показаниям"), для супруги - первый.
Смерть
Неизвестно