Солдатенков Конон ... 22.05.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Солдатенков Конон ...

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

22.05.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Полная дата рождения указана в записи о браке.
Бракосочетание
23.02.1926

Жена: Солдатенкова (Казила) Параскева (Прасковья) Павловна

Очкино, Сумська область
Для супруга это второй брак ("запись о браке произведена на основании выписи о разводе №21 и свидетельским показаниям"), для супруги - первый.
Смерть
Неизвестно

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