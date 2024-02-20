(Чолпан) Ирина Николаевна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения10.05.1871
Дата смерти26.04.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1871
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Смерть
26.04.1873
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /