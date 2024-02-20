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(Чолпан) Ирина Николаевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

10.05.1871

Дата смерти

26.04.1873

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1871

Отец: Чолпан Николай Левтерович

Мать: Чолпан Параскева Ивановна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Смерть
26.04.1873
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-кашель
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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