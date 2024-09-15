(Трофимова) Стефанида / Степанида Васильевна 31.10.1897 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Трофимова) Стефанида / Степанида Васильевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

31.10.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
31.10.1897 ст.

Отец: Трофимов Новожилов Василий Михайлович

Мать: Трофимова Новожилова (Степная) Марфа / Мария Михайловна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 31.10.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская дочь Фекла Пименовна Адрианова Источник: ГА... Показать все
Восприемник
11.06.1914 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Крайнева Александра Петровича
Восприемник
25.01.1917 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Восприемник у Полякова / Белякова Ивана Васильевича
Смерть
Неизвестно

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