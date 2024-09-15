(Трофимова) Стефанида / Степанида Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1897 ст.
Отец: Трофимов Новожилов Василий Михайлович
Мать: Трофимова Новожилова (Степная) Марфа / Мария Михайловна
дата крещения - 31.10.1897 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села крестьянская дочь Фекла Пименовна Адрианова Источник: ГА... Показать все
Восприемник
11.06.1914 ст.
Восприемник у Крайнева Александра Петровича
Восприемник
25.01.1917 ст.
Восприемник у Полякова / Белякова Ивана Васильевича
Смерть
Неизвестно