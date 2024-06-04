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Шаповалов Илья Романов

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Шаповалов Роман Данилов

Мать: Шаповалова Матрена

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.05.1844

Жена: Шаповалова (Козлова) Екатерина Трофимова

Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1846

Дочь: (Шаповалова) Екатерина Ильина

Мать ребёнка: Шаповалова (Козлова) Екатерина Трофимова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шаповалов Иван Ильин

Мать ребёнка: Шаповалова (Козлова) Екатерина Трофимова

Отважная, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1850

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