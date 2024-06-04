Шаповалов Илья Романов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Шаповалов Роман Данилов
Мать: Шаповалова Матрена
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.05.1844
Валы, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.11.1846
Дочь: (Шаповалова) Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Шаповалова (Козлова) Екатерина Трофимова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шаповалов Иван Ильин
Мать ребёнка: Шаповалова (Козлова) Екатерина Трофимова
Смерть
После 1850