Икрина (Дуганова) (Дуганова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Дуганова) (Дуганова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дуганов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Икрин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Икрин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Икрин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Икрин Василий Григорьевич

Бракосочетание
1978

Муж: Икрин Василий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Музыкова Тамара (Нина) Васильевна

Отец ребёнка: Икрин Василий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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