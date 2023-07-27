Икрина (Дуганова) (Дуганова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дуганов Михаил
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Икрин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Икрин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Икрин Василий Григорьевич
Бракосочетание
1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Музыкова Тамара (Нина) Васильевна
Отец ребёнка: Икрин Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно