Лемишенко Евдокия Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1894 ст.
Сын: Лемяшенко Филимон Николаевич
Отец ребёнка: Лемяшенко Николай Тихонович
Рождение ребёнка
10.07.1896 ст.
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Лемяшенко Николай Тихонович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9D1-L?i=210&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно