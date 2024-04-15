Шевченко Илья Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Шевченко Яков Григорьевич
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.08.1867 ст.
Наталия Яковлевна Романченко
Восприемник
02.12.1868 ст.
Варвара Васильевна Щербакова
Восприемник
30.10.1873 ст.
Анастасия Назаровна Криводуб
Восприемник
16.11.1873 ст.
Григорий Семенович Шевченко
Восприемник
09.02.1874 ст.
Федор Карпович Симоненко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно