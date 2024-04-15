Шевченко Илья Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Илья Яковлевич

Шевченко Илья Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Шевченко Яков Григорьевич

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
19.08.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Наталия Яковлевна Романченко
Восприемник
02.12.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Варвара Васильевна Щербакова
Восприемник
30.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Анастасия Назаровна Криводуб
Восприемник
16.11.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Григорий Семенович Шевченко
Восприемник
09.02.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Федор Карпович Симоненко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close