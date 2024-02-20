Угнивенко Василиса Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко Василиса Федоровна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Домникия Прокофьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Прокофий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Прокофий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Параскева Прокофьевна

Отец ребёнка: Угнивенко Прокофий Степанович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угнивенко Прокофий Степанович

Смерть
Неизвестно
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