Курбатова Ирина (Орина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова Ирина (Орина)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агриппина Иванова

Отец ребёнка: Курбатов Иван Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Курбатов Петр Иванов

Отец ребёнка: Курбатов Иван Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Курбатов Филипп Иванов

Отец ребёнка: Курбатов Иван Степанов

Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Иван Степанов

Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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