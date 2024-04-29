Орлов Михаил Фёдорович 05.04.1788 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлов Михаил Фёдорович

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Место рождения

г. Москва, Российская Империя

Дата рождения

05.04.1788

Дата смерти

31.03.1842

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1788

Отец: Орлов Федор Граф Григорьевич

Мать: (Гусятникова) Елизавета Михайловна

г. Москва, Российская Империя
Бракосочетание
?.05.1821

Жена: Орлова (Раевская) Екатерине Николаевне

Рождение ребёнка
1822

Сын: Орлов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Орлова (Раевская) Екатерине Николаевне

Рождение ребёнка
20.06.1826

Дочь: (Орлова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Орлова (Раевская) Екатерине Николаевне

Смерть
31.03.1842
г. Москва, Российская Империя

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