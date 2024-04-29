Орлов Михаил Фёдорович
Место рожденияг. Москва, Российская Империя
Дата рождения05.04.1788
Дата смерти31.03.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1788
г. Москва, Российская Империя
Бракосочетание
?.05.1821
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Орлова (Раевская) Екатерине Николаевне
Рождение ребёнка
20.06.1826
Дочь: (Орлова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Орлова (Раевская) Екатерине Николаевне
Смерть
31.03.1842
г. Москва, Российская Империя