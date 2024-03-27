Почеревина (Солдаткина (?)) Агафья Фёдоровна (Ганна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПочеревина (Солдаткина (?)) Агафья Фёдоровна (Ганна)

Почеревина (Солдаткина (?)) Агафья Фёдоровна (Ганна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова (Почеревина) Прасковья Панни Алексеевна

Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Почеревин Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почеревин Алексей Андрианович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Почеревин Семен Алексеев

Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Почеревин Андрей Алексеев

Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Почеревина) Анна Алексеева

Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Почеревин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Почеревин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович

Радовка, Абдулинский, Оренбургская область
Смерть
1957

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