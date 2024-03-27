Почеревина (Солдаткина (?)) Агафья Фёдоровна (Ганна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова (Почеревина) Прасковья Панни Алексеевна
Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Почеревин Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
1909
Сын: Почеревин Андрей Алексеев
Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Почеревина) Анна Алексеева
Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
19.08.1913
Сын: Почеревин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Почеревин Алексей Андрианович
Смерть
1957