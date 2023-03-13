Осиповъ Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осиповъ Никита

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осиповъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1903

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1906

Сын: Осиповъ Константинъ

Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.12.1907

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1908

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.09.1911

Дочь: Таисья (Татьяна)

Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.06.1915

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Мелания Аггеева

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