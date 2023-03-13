Осиповъ Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осиповъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.10.1903
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева
Рождение ребёнка
15.05.1906
Сын: Осиповъ Константинъ
Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева
Рождение ребёнка
23.12.1907
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева
Рождение ребёнка
28.04.1908
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева
Рождение ребёнка
24.09.1911
Дочь: Таисья (Татьяна)
Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева
Рождение ребёнка
21.06.1915
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Осипова Мелания Аггеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Мелания Аггеева