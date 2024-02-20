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Чекарамит Антон Иванович

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Жена

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Чекарамит Иван Афанасьевич

Мать: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
02.11.1908

Жена: Мария Дмитриевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-110,зап.-27
Смерть
Неизвестно
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