Рябуха Тарас Андреевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1869
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
11.03.1889
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1893
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.04.1894
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.01.1901
Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна
Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябуха Анна Емельяновна
Смерть
Неизвестно