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Рябуха Тарас Андреевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Рябуха Андрей Трофимович

Мать: Шаповалова Параскева Васильевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
11.03.1889

Сын: Рябуха Ефим Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1891

Сын: Рябуха Евтихий Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1891

Сын: Рябуха Георгий Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1893

Сын: Рябуха Федот Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.04.1894

Сын: Рябуха Иван Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
15.01.1901

Сын: Рябуха Павел Тарасович

Мать ребёнка: Рябуха Анна Емельяновна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябуха Анна Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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