Ачатова (Муромцева) Евдокия Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ачатова (Муромцева) Евдокия Абрамова

Место рождения

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чагино, Крутинский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
11.01.1871

Муж: Ачатов Матфей Васильев

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ачатова (Ачатова) Татьяна Матфеева

Отец ребёнка: Ачатов Матфей Васильев

Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно

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