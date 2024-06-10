Ачатова (Муромцева) Евдокия Абрамова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1871
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ачатова (Ачатова) Татьяна Матфеева
Отец ребёнка: Ачатов Матфей Васильев
Старичье, Крутинский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно