Канашева Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашева Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канашев Иосиф Исаакович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Канашева Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Канашев Иосиф Исаакович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Канашев Геннадий Иосифович

Отец ребёнка: Канашев Иосиф Исаакович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Канашев Николай Иосифович

Отец ребёнка: Канашев Иосиф Исаакович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Канашева Любовь Иосифовна

Отец ребёнка: Канашев Иосиф Исаакович

Смерть
Неизвестно

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