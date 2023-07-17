Канашева Матрёна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Канашева Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Канашев Иосиф Исаакович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Канашев Геннадий Иосифович
Отец ребёнка: Канашев Иосиф Исаакович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Канашев Николай Иосифович
Отец ребёнка: Канашев Иосиф Исаакович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Канашева Любовь Иосифовна
Отец ребёнка: Канашев Иосиф Исаакович
Смерть
Неизвестно