Коссе (Шишман) Кириакия Анастасовна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1880
Отец: Шишман Анастас Саввич
Мать: ?
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Коссе Спиридон Ильич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагея Спиридоновна
Отец ребёнка: Коссе Спиридон Ильич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1906
Дочь: София Спиридоновна
Отец ребёнка: Коссе Спиридон Ильич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1913
Дочь: София Спиридоновна
Отец ребёнка: Коссе Спиридон Ильич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Александра Спиридоновна
Отец ребёнка: Коссе Спиридон Ильич
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коссе Спиридон Ильич
Смерть
Неизвестно