Коссе (Шишман) Кириакия Анастасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коссе (Шишман) Кириакия Анастасовна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Шишман Анастас Саввич

Мать: ?

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1902

Сын: Коссе Павел Спиридонович

Отец ребёнка: Коссе Спиридон Ильич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагея Спиридоновна

Отец ребёнка: Коссе Спиридон Ильич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1906

Дочь: София Спиридоновна

Отец ребёнка: Коссе Спиридон Ильич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1913

Дочь: София Спиридоновна

Отец ребёнка: Коссе Спиридон Ильич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Александра Спиридоновна

Отец ребёнка: Коссе Спиридон Ильич

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коссе Спиридон Ильич

Смерть
Неизвестно
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