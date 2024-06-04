Шаповалов Влас Терентьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726
Отец: Шаповалов Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Хоруженкова (Шаповалова) Авдотья Власова
Мать ребёнка: Шаповалова Катерина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Носкова (Шаповалова) Анна Власова
Мать ребёнка: Шаповалова Катерина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Шаповалова Катерина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Шаповалова Катерина Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Ляхова (Шаповалова) Федора Власова
Мать ребёнка: Шаповалова Катерина Анисимова
Смерть
1787