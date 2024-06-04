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Шаповалов Влас Терентьев

Место рождения

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: Шаповалов Терентий

Мать: не указана

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаповалова Катерина Анисимова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Хоруженкова (Шаповалова) Авдотья Власова

Мать ребёнка: Шаповалова Катерина Анисимова

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Носкова (Шаповалова) Анна Власова

Мать ребёнка: Шаповалова Катерина Анисимова

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Шаповалов Данила Власов

Мать ребёнка: Шаповалова Катерина Анисимова

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Шаповалов Марко Власов

Мать ребёнка: Шаповалова Катерина Анисимова

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Ляхова (Шаповалова) Федора Власова

Мать ребёнка: Шаповалова Катерина Анисимова

Обуховка, Старооскольский, Белгородская область
Смерть
1787
Обуховка, Старооскольский, Белгородская область

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