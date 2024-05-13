Шмараева (Воропаева) Евдокия Изотовна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1780
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Шмараева) Олина Григорьевна
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Шмараева) Марина Григорьевна
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Шмараева) Настасья Григорьевна
Отец ребёнка: Шмараев Григорий Григорьевич
Смерть
Неизвестно