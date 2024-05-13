Шмараева (Воропаева) Евдокия Изотовна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Воропаева) Евдокия Изотовна

Место рождения

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1780

Муж: Шмараев Григорий Григорьевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Шмараева) Олина Григорьевна

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Григорьевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Шмараева) Марина Григорьевна

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Григорьевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Шмараева) Настасья Григорьевна

Отец ребёнка: Шмараев Григорий Григорьевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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