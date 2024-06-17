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Тельпук Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1938

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тельпук Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
24.04.1960

Дочь: Подкас (Тельпук) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Тельпук Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
16.09.1962

Дочь: Зылевич (Тельпук) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Тельпук Иван Григорьевич

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