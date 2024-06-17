Тельпук Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1960
Дочь: Подкас (Тельпук) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Тельпук Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
16.09.1962
Дочь: Зылевич (Тельпук) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Тельпук Иван Григорьевич