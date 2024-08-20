Самохвалов Лев Александрович
Место рожденияг. Москва, церковь Пименовская в Старых Воротниках
Дата рождения14.03.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1918
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самохвалова Светлана
Крещение
28.03.1918
Военная служба
17.01.1942
Военная награда
07.09.1943
Военная награда
07.11.1944
Военная награда
27.03.1945
Военная награда
12.05.1945
Военная награда
23.10.1945
Рождение ребёнка
30.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самохвалова Светлана
Военная награда
06.04.1985
Смерть
Неизвестно