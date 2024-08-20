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Самохвалов Лев Александрович

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Место рождения

г. Москва, церковь Пименовская в Старых Воротниках

Дата рождения

14.03.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1875 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1918

Отец: Самохвалов Александр Иванович

Мать: Самохвалова (Смирнова) Глафира (Галина) Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самохвалова Светлана

Крещение
28.03.1918
Военная служба
17.01.1942
Военная награда
07.09.1943
Военная награда
07.11.1944
Военная награда
27.03.1945
Военная награда
12.05.1945
Военная награда
23.10.1945
Рождение ребёнка
30.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самохвалова Светлана

Военная награда
06.04.1985
Смерть
Неизвестно

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