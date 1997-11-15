Михеев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения19.11.1912
Дата смерти15.11.1997
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1912
Отец: Михеев Андрей Яковлевич
Мать: Михеева Екатерина
Бракосочетание
11.05.1940
Рождение ребёнка
10.01.1942
Дочь: Касьянова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Михеева Екатерина Андреевна
Лысцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.01.1948
Мать ребёнка: Михеева Екатерина Андреевна
Смерть
15.11.1997