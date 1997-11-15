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Михеев Иван Андреевич

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Место рождения

Рузбугино, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.11.1912

Дата смерти

15.11.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1912

Отец: Михеев Андрей Яковлевич

Мать: Михеева Екатерина

Рузбугино, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.05.1940

Жена: Михеева Екатерина Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.01.1942

Дочь: Касьянова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Михеева Екатерина Андреевна

Лысцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.01.1948

Сын: Михеев Аркадий Иванович

Мать ребёнка: Михеева Екатерина Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
15.11.1997
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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