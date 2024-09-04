Ляпкин Всеволод Матвеевич 1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ляпкин Всеволод Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпкина (Иржавская) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ляпкина Лидия Всеволодна

Мать ребёнка: Ляпкина (Иржавская) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Лаптева (Ляпкина) Любовь Всеволодна

Мать ребёнка: Ляпкина (Иржавская) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Ляпкин Константин Всеволодович

Мать ребёнка: Ляпкина (Иржавская) Екатерина Ивановна

Смерть
1978

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