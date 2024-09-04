Ляпкин Всеволод Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ляпкина Лидия Всеволодна
Мать ребёнка: Ляпкина (Иржавская) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Лаптева (Ляпкина) Любовь Всеволодна
Мать ребёнка: Ляпкина (Иржавская) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1963
Сын: Ляпкин Константин Всеволодович
Мать ребёнка: Ляпкина (Иржавская) Екатерина Ивановна
Смерть
1978