Иконниковъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Иконниковъ Клементий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Иконникова) Ирина
Мать ребёнка: Иконникова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Пупкова (Иконникова) Лукерья
Мать ребёнка: Иконникова Офимья Иванова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иконниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Иконникова Офимья Иванова