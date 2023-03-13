Иконниковъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИконниковъ Кузьма

Иконниковъ Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Иконниковъ Клементий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иконникова Офимья Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Иконникова) Ирина

Мать ребёнка: Иконникова Офимья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Пупкова (Иконникова) Лукерья

Мать ребёнка: Иконникова Офимья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Иконниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Иконникова Офимья Иванова

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.